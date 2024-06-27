Diyarbakır'da Apartman Yangını: 6 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde Hatboyu Apartmanı'nın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangından etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR