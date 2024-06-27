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Diyarbakır'da Apartman Yangını: 6 Kişi Hastaneye Sevk Edildi

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın sonucunda 6 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde Hatboyu Apartmanı'nın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangından etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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