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Diyarbakır'da apartman yangını

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1. katında çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kooperatifler Mahallesi Diyarbakır Yenişehir Haberler

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