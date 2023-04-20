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Diyarbakır'da annesini bıçaklayarak öldüren şahıs gözaltına alındı

Diyarbakır'da annesini bıçaklayarak öldüren şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bıçakla saldırdığı annesi hayatını kaybeden, babası da yaralanan şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bıçakla saldırdığı annesi hayatını kaybeden, babası da yaralanan şahıs gözaltına alındı.

Olay, 16 Nisan günü Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ö.K., sürekli tartıştığı annesi M.K. ve babası G.K'yi bıçaklayarak ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen çiftten anne M.K., 17 Nisan günü hayatını kaybetti. Zanlı Ö.K. ise, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ikamet adresinden yaya olarak kaçtığı boş tarlada yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Hisarcık Ergani 3. Sayfa Haberler

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