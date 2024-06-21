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Diyarbakır'da anız yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğen toprağa verildi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan anız ve örtü yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğeni, gözyaşları arasında defnedildi. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi etkilendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anız ve örtü yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ve örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, önce ilçeye bağlı 3 kırsal mahalleye sonrasında Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ, Yetkinler ve Şenyuva mahallelerine sıçradı. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi etkilendi.

Köksalan Mahallesi'nde hayatını kaybeden amca yeğen olan 4 çocuk babası Ubeydullah Buğdaycı (30) ile Abdurrahman Buğdaycı (15), Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığına yan yana defnedildi. Amca yeğenin yakınları mezarlıkta siniri krizi geçirirken, gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan amca yeğenin defin işlemlerine Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve AFAD Başkanı Okay Memiş katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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