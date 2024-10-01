Diyarbakır'da Anız Yangını Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yol kenarındaki anız yangını nedeniyle yükselen duman, sürücülere zorlu anlar yaşattı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yol kenarındaki anız yangınında yükselen duman, sürücülere zor anlar yaşattı.
Merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda yol kenarındaki tarlada anız yakıldı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. Yangında yükselen dumanın, sürücülere zor anlat yaşattığı görüldü. - DİYARBAKIR