Diyarbakır'da Anız Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde şehir içinde Medya Mahallesi Mastfıroş Caddesi'nde bulunan arazide iddiaya göre 3 kişi anız yangını çıkardı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR