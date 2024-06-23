Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Anız Yangını Söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehir içinde bulunan arazide çıkan yangın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde şehir içinde Medya Mahallesi Mastfıroş Caddesi'nde bulunan arazide iddiaya göre 3 kişi anız yangını çıkardı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Kayapınar İtfaiye İtfaiye Diyarbakır 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış

 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı

 Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

 Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri

Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title