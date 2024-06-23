Diyarbakır'da Anız Yangını Söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehir içinde bulunan arazide çıkan yangın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde şehir içinde Medya Mahallesi Mastfıroş Caddesi'nde bulunan arazide iddiaya göre 3 kişi anız yangını çıkardı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR