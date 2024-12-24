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Diyarbakır'da Ambulansa Taşlı Saldırı

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Diyarbakır'da zihinsel engelli bir kişi hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, ambulansın camı kırıldı. İlgili polis incelemesi başlatıldı.

Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da zihinsel engelli şahıs, hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı.

Zihinsel engelli R.B, merkez Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen başka ambulans ile hastaneye nakledildi. Ambulansta bulunan hasta ve sağlık ekibinde yaralanan olmazken ambulansın camı kırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan R.B'nin bu olayla birlikte 74'üncü kez ambulans camı kırdığı öğrenildi.

Diyarbakır'da Ambulansa Taşlı Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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