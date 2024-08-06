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Diyarbakır'da Alkollü Sürücü Yaya Geçidindeki Aileye ve Motosiklet Sürücüsüne Çarptı: 5 Yaralı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alkollü bir sürücü, yaya geçidinden geçen bir aileye ve motosiklet üzerindeki baba ile oğluna çarptı. Olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Sürücünün alkol oranı ise 2,89 promil olarak belirlendi.

Diyarbakır'da alkolü sürücünün, yaya geçidinden geçen aile ve motosiklet üzerindeki baba ile oğluna çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Fabrikası Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda Ö.F.T. idaresindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak yaya geçidinden geçen aile ve motosiklet üzerinde olan baba ile oğluna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücüler ile birlikte 2'si çocuk 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, yaptığı kontrolde Ö.F.T.'nin 2,89 promil alkolü olduğunu belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Yenişehir Baba Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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