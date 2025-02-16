Diyarbakır'da Akrobasi Yapan Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Diyarbakır'da kural ihlali yapan motosiklet sürücüsü KGYS'ye yansıdı. Sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilip, para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından akrobasi hareketleri yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüsünün, KGYS görüntülerine istinaden; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden trafik idari para cezası tanzim edilip, aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi. Ayrıca şahıs TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek) maddesi hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere gerekli birimlere teslim edildi. - DİYARBAKIR