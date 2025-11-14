Haberler

Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Kavga: 11 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Doğu Çanakçı Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 11 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

