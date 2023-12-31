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Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir otomobilin yakıt aldığı sırada deposu alev aldı ve yangın istasyona sıçradı. Yangın, istasyon çalışanları tarafından kısa sürede söndürüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir otomobil yakıt aldığı esnada deposu alev aldı. Bir anda istasyona sıçrayan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda bir otomobil yakıt aldığı sırada deposu yanmaya başladı. Bir anda yükselen alevleir istasyona sıçradı. Yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Yaşanan korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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