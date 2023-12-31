Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda otomobil yangını

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir otomobil yakıt aldığı esnada deposunun alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda bir otomobil yakıt aldığı sırada deposu yanmaya başlamıştı. Bir anda yükselen alevler istasyona sıçramıştı. Yangın akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yaşanan korku dolu anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR