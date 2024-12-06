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Diyarbakır'da Ailelerin Oturma Eylemi 380 Kişiye Ulaştı

Diyarbakır'da Ailelerin Oturma Eylemi 380 Kişiye Ulaştı
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Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 380'e yükseldi. Aileler, PKK'ya katılan çocuklarının geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aile sayısı 380'e yükseldi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Mardin'den gelen Kamile ve Abdurrahman Karagöz, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan oğlu Hamdullah Karagöz'e (33) teslim olması çağrısında bulundu.

Abdurrahman Karagöz, gazetecilere, Mardin'den geldiğini ve çocuğunu PKK'dan istediğini söyledi. Karagöz, "Devletimiz arkamızdadır. Kobani olaylarında kayboldu. İhtiyarız, çocuğumuzun gelmesini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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