Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi'nde dün akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda, İsmet Barçin (22) hayatını kaybetti, J.B. (10) ise ağır yaralandı. Çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Barçin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR