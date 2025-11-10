Diyarbakır'da Aileler Arasında Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında yaşayan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR