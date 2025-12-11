Haberler

Ailesiyle tartıştı, evini ateşe verdi: 3 kişi dumandan etkiledi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ailesiyle tartışan bir şahıs, evini ateşe verdi. Yangın sırasında üç kişi dumandan etkilendi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs, evini ateşe verdi. 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208' Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1'inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Yangının ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı, çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
