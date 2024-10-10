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Diyarbakır'da Aile İçinde Silahlı Arbede: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Aile İçinde Silahlı Arbede: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde aile üyeleri arasında çıkan arbede sonucunda silahın ateşlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde aile arasında çıkan arbedede silahın ateşlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı aile fertleri arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede silahın ateşlenmesi sonucu 34 yaşındaki Mücahit Turgut hayatını kaybederken, başından kurşun sıyrığı alan F.T. ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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