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Diyarbakır'da ağıla giren köpek sürüsü yaklaşık 40 koyunu telef etti

Diyarbakır'da ağıla giren köpek sürüsü yaklaşık 40 koyunu telef etti

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ağıla giren köpek sürüsü, yaklaşık 40 koyunu telef etti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ağıla giren köpek sürüsü, yaklaşık 40 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre, Silvan'ın Söğütlü köyünde köpek sürüsü, besici Mehmet İhsan Karadeniz'e ait ağıla girerek yaklaşık 40 koyunu telef etti. Ağıldaki telef olmuş koyunlar kontrollü bir şekilde imha edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet İhsan Diyarbakır Karadeniz 3. Sayfa Haberler

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