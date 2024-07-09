Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Abla Kardeş Dayıları Tarafından Silahla Vuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde abla kardeş, aynı sitede oturdukları dayıları tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde abla kardeş, aynı sitede oturdukları dayıları tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 493. Sokak'ta bir sitede oturan kardeşler M.A. ve erkek kardeşi M.A., iddiaya göre aralarında husumet bulunan ismi henüz öğrenilmeyen dayıları tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, gün içinde ise Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ü.A., kardeşleri gibi akrabaları tarafından trafikte silahla vurulmuştu. Olayın şüphelisi O.D., yakalanmıştı. Bu kavga ise güvenlik kamerasına yansımıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Kayapınar İnceleme Olay Güvenlik Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Bakmadan Geçme

10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu? YKS sonuçları açıklandı mı (TYT- AYT- YDT)? Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Milan'dan teklif geldi Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? MasterChef Ciğer Tava tarifi! En güzel Ciğer Tava tarifi! Ciğer Tava tarifi nasıl yapılır? Ciğer Tava için malzemeler! Dünya Kupası elemeleri ne zaman 2026?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title