Diyarbakır'da Abla Kardeş Dayıları Tarafından Silahla Vuruldu

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde abla kardeş, aynı sitede oturdukları dayıları tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 493. Sokak'ta bir sitede oturan kardeşler M.A. ve erkek kardeşi M.A., iddiaya göre aralarında husumet bulunan ismi henüz öğrenilmeyen dayıları tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, gün içinde ise Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ü.A., kardeşleri gibi akrabaları tarafından trafikte silahla vurulmuştu. Olayın şüphelisi O.D., yakalanmıştı. Bu kavga ise güvenlik kamerasına yansımıştı. - DİYARBAKIR