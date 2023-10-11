Diyarbakır'da 97 kilo toz esrar ele geçirildi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki iki ayrı noktada toplam 97 kil toz esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki iki ayrı noktada toplam 97 kil toz esrar ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının; bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Lice ilçesi Yolçatı Mahallesi kırsalındaki iki ayrı noktada 97 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa