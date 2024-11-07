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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Öldürülmesi Davası Başladı

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Öldürülmesi Davası Başladı
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Narin'in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra tutuklanan sanıkların yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava başladı.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına baba Arif Güran'ın "müşteki", 26 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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