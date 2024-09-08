Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu, gözaltı sayısı 23'e çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e çıktı.
Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19'uncu günde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
Sabah 08.45 sıralarında bulunan Narin'in cansız bedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemleri devam ederken birinci derece aile yakınlarının da olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e çıktı. - DİYARBAKIR