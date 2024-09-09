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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, itirafçı ile yapılan keşif sonucunda bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yerde, soruşturmayı yürüten savcılar eşliğinde itirafçı ile keşif yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, dün sabah 08.45'te evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin'in cenazesini oraya 200 bin lira karşılığında taşıdığını itiraf eden N.B., soruşturmayı yürüten savcılar ve jandarma timleri eşliğinde keşif yapılmak üzere bölgeye getirildi. Şahıs ve savcılar, keşif işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Narin'in cenazesi sabah saatlerinde defnedilmişti. Amca Salim Güran'ın tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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