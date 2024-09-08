Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığının projesi kapsamında ücretsiz kuaför hizmeti verilen Tavşantepe İlkokulunda çekilen görüntülerde, bugün Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.
Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Bağlar Kaymakamlığının projesindeki görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Kuaförüm Okulda Projesi" kapsamında Tavşantepe İlkokulunda ücretsiz verilen kuaför hizmetinin görüntülerinde, bugün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın da yer aldığı görüldü.
Görüntüler, 29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. - DİYARBAKIR