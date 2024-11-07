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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde Dava Süreci Başladı

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde Dava Süreci Başladı
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Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar, anne, ağabey, amca ve komşuları, yargılanmak üzere adliyeye getirildi. Sanıklar, kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilir.

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanmak üzere adliyeye getirildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargılanmaları için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı.

Duruşma, saat 09.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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