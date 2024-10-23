Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu 4 sanığın yargı süreci başladı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Narin Güran Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Yargı Suç

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)? YouTube ne zaman düzelecek, ne zaman açılır? (23 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.