Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde 2 Kişi Gözaltına Alındı
Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, yengenin ifadesi doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişiler, olayın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde ifadeler doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı.
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in yengesi H.G.'nin ifadesi doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı. İ.K. ve Ş.K., asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
Gözaltında bulunan toplam 3 kişinin işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR