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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinde 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, yengenin ifadesi doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişiler, olayın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde ifadeler doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in yengesi H.G.'nin ifadesi doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı. İ.K. ve Ş.K., asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.

Gözaltında bulunan toplam 3 kişinin işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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