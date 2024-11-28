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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler
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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında yapılan inceleme görüntüleri davaya dahil edildi. Sanıklar, çocuğa karşı kasten öldürme suçuyla yargılanıyor.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay yeri inceleme ekiplerince arandığına dair görüntüler dava dosyasında yer aldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini otomobil ile taşıyıp dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı görülüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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