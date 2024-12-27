Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası İkinci Güne Taşındı
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran cinayeti davasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca, anne, ağabey ve komşu duruşmanın ikinci gününde adliyeye getirildi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, ikinci gününde devam edecek.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde adliyeye getirildi.
Duruşma, 09.00'da kaldığı yerden devam edecek. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa