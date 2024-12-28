Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili dava, üçüncü gününde devam ediyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan aile üyeleri ve komşusu adliye alanında yer aldı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam edecek.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde adliyeye getirildi.
Duruşma, saat 10.00'da kaldığı yerden devam edecek. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa