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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor
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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıkların yargılaması yarın başlayacak. Anne, ağabey, amca ve komşunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmaya ilişkin detaylar ortaya çıkıyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle davanın ikinci duruşması yarın yapılacak.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunduğu davada, 4 sanığın yargılanmasına yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Olay

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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