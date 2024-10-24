Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da gerçekleştirilecek. Duruşmaya katılacak tanıklar için zorla getirme kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'da ilk duruşması için 22 kişi hakkında "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tensip zaptı hazırlandı.

Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan, cinayetle ilgili yeni görüntülere de ulaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın otomobiliyle Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığı görülüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Narin Güran Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Kritik güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapıldı: Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye

"Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye"

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)? Yunus Akgün ceza aldı mı? Lyon Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lyon Beşiktaş maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe MANU maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)? Lyon Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri? Fenerbahçe Manchester United 11'i! Fenerbahçe'nin MANU maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.