Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'den 18 gündür haber alınamıyor
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin, hala bulunamadı. Soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'den 18 gündür haber alınamıyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.
Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 18 gündür yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.