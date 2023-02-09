Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkaz altından çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkaz altından çıkartıldı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşam koridoru oluşturuldu 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkazdan çıkartıldı.

Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkaz altından çıkartıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşam koridoru oluşturuldu 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkazdan çıkartıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında yaşam koridoru oluşturularak 72 saat sonra enkazın altından 40 yaşlarındaki Yazgül Çaçan sağ olarak çıkartıldı. Çaçan, enkaz altında ilk tıbbi müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Aynı yerden iki kişinin cansız bedeni daha çıkartıldı. Diyarbakır'da 7 noktadaki enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title