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Diyarbakır'da 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da bir tırda yakalanan 72 kaçak göçmenin organizatörü adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da bir tırda 72 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan organizatör adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Mardin'den Diyarbakır istikametinde olan tır içerisinde Türkiye'ye kaçak yollarla yasa dışı giriş yapan 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere 72 yabancı uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan 1 organizatör, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Mardin Adliye Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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