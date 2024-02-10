Diyarbakır'da 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da bir tırda 72 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan organizatör adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Mardin'den Diyarbakır istikametinde olan tır içerisinde Türkiye'ye kaçak yollarla yasa dışı giriş yapan 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere 72 yabancı uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan 1 organizatör, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR