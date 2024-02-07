Diyarbakır'da 71 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 16 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında yapılan çalışmalarda yakalanan 222 şüpheliden 16'sı tutuklanırken 71 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kentte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ocak ayı boyunca yapılan çalışmalar neticesinde 71 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Timler, 87 aranan firari ve 135 şüpheliyi narkotik suçundan yakaladı. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR