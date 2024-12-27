Diyarbakır'da 7 Yıl Sonra Cinayet Zanlısı Yakalandı
Diyarbakır'da kasten öldürme suçundan aranan A.Z. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.
Diyarbakır'da yaklaşık 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 16 Ocak 2018 tarihinden bu yana 'kasten öldürme' suçundan aranan A.Z., Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR