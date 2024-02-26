Diyarbakır'da 67 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Diyarbakır'da yapılan bir aramada durdurulan araç içerisinde 67 kilogram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alındı.
Diyarbakır'da, durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 67 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Çölgüzeli Mahallesi'nde durdurulan M.K. isimli şahsa ait araç içerisinde 116 adet poşette satışa hazır halde toplam 67 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen kubar esrar maddesi muhafaza altına alınırken, M.K.'nın adli işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR