Haberler ›› 3. Sayfa ›› Diyarbakır'da 530 şüpheliden 145'i tutuklandı

Diyarbakır'da 530 şüpheliden 145'i tutuklandı

5 Aralık 2023 13:05 Son Güncelleme: 13:07 Abone Ol

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerince kent genelinde kasım ayında gözaltına alınan 530 şüpheliden 145'i tutuklandı. Çalışmalarda; 1 uzun namlulu AK-47 tüfek, 175 ruhsatsız tabanca, 29 av tüfeği, 22 kurusıkı tabanca ve bin 631 fişek ele geçirildi.