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Diyarbakır'da 530 şüpheliden 145'i tutuklandı

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerince kent genelinde kasım ayında gözaltına alınan 530 şüpheliden 145'i tutuklandı. Çalışmalarda; 1 uzun namlulu AK-47 tüfek, 175 ruhsatsız tabanca, 29 av tüfeği, 22 kurusıkı tabanca ve bin 631 fişek ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerince kent genelinde kasım ayında gözaltına alınan 530 şüpheliden 145'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerince kent genelinde kasım ayında aralarında aranması bulunan 169 kişiyle birlikte toplam 530 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda; 1 uzun namlulu AK-47 tüfek, 175 ruhsatsız tabanca, 29 av tüfeği, 22 kurusıkı tabanca ve bin 631 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 145'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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