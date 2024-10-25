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Diyarbakır'da 53 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da 53 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 19 suç kaydı ve 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. yakalandı. Jandarma ekibi, örgütlü suçlar kapsamında aranan şahısların takibi için titiz bir çalışma yürüttü.

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda hakkında 19 suç kaydı ile 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' olmak üzere toplam 19 suç kaydı bulunan ve 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. M.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Suç

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