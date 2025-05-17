Diyarbakır'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Baza Altında Yakalandı

Diyarbakır'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Baza Altında Yakalandı
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Diyarbakır'da hapis cezası bulunan bir zanlı, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla baza altında saklanırken yakalandı. Ş.B. uzun süredir kaçıyordu ve yağma suçundan 5 yıl hapis cezası almıştı.

Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekipleri tarafından baza altında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hapis cezası olan şahısları tek tek yakalıyor. Hakkında yağma suçundan 5 yıl hapis cezası olan Ş.B, uzun süredir polisten kaçıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunu tespit etti.

Söz konusu adreste yapılan operasyon sonucunda şüphelinin bazanın altında saklandığı görevliler tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilmiş tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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