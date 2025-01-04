Diyarbakır'da 474 Şüpheli Yakalandı, 165'i Tutuklandı
Diyarbakır'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 474 şüpheli yakalanırken, bunlardan 165'i tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.
Diyarbakır'da Aralık ayında polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan 474 şüpheliden 165'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince kent genelinde, 2024'ün Aralık ayında 208'i araması olan, toplam 474 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 165'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Çalışmalarda, 163 ruhsatsız tabanca, 31 av tüfeği, 24 kurusıkı tabanca ve 2 bin 508 fişek ele geçirildi. - DİYARBAKIR