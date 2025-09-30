Diyarbakır'da 47 Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile 22-29 Eylül tarihleri arasında operasyon icra edildi. Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu, 10 yıl ve 20 yıl arası 4, 5 yıl ve 10 yıl arası 9, 2 yıl ve 5 yıl arası 15, 2 yıl altı 19 olmak üzere toplamda 47 kişi yakalandı. Yakalanan 47 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR