Diyarbakır'da 40 Dönüm Buğday Yangında Kül Oldu

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da 40 dönüm buğday yangında küle döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangında 40 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kömürtaş ve Sanayi mahalleleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı yönlendirildi. Yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında 40 dönüme yakın biçilmemiş buğday kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA TEKİNDAĞ - 3.Sayfa
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