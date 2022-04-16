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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da jandarma kaçakçılara geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da jandarma kaçakçılara geçit vermiyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince Çınar ilçesinde yapılan uygulamalarda durdurulan bir minibüs bagaj kısmında yapılan aramada 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince Çınar ilçesinde yapılan uygulamalarda durdurulan bir minibüs bagaj kısmında yapılan aramada 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı TRT Jandarma Karakol Komutanlığına ait Yol Kontrol ve Arama Noktasında Diyarbakır istikametinde seyir halinde iken ekipler tarafından durdurulan minibüste yapılan kontrolde, 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak, ele geçirilen kaçak çay muhafaza altına alınmış, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da jandarma kaçakçılara geçit vermiyor

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da jandarma kaçakçılara geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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