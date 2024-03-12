Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada

Güncelleme:

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da 3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada

Seyir halindeki tırın arkasına asılan çocuklar canlarını hiçe saydı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yaşandı. 3 kız çocuğu seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak dakikalarca tırın arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

O anlar seyir halindeki bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Şanlıurfa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Edremit adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dursunbey adayı Zekeriyya Oktay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Burhaniye adayı İsmail Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bigadiç adayı Mustafa Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bandırma adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Kızılağ kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı Hasan Kızılağ kimdir? Serdal Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı Serdal Kurtoğlu kimdir? Selin Doğan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı Selin Doğan kimdir? Hüseyin Coşkun Aydın kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun Aydın kimdir? Mustafa Bölükbaşı kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı kimdir? Bilal Kaplan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Kaplan kimdir? Ali Çatalbaş kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Ali Çatalbaş kimdir? Mehmet Ali Taşkale kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Taşkale kimdir? Mehmet Sabancı kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Mehmet Sabancı kimdir? Saadet Partisi Balya adayı Özcan Semerci kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Balya belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title