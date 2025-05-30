Diyarbakır'da 3 Firari Hükümlü Tutuklandı

Diyarbakır'da 3 Firari Hükümlü Tutuklandı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, nitelikli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 firari hükümlü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 8 yıldır aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.'nin operasyonla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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