Diyarbakır'da çocukları darp eden şahıs gözaltına alındı

Güncelleme:
Diyarbakır'da kar topu attıkları öne sürülen 3 çocuğu darp eden bir şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da üst geçitte kar topu attıklarını ileri sürerek 3 çocuğu darp eden şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, kar topu attıkları öne sürülerek dün bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntülerde ise, şahıs merdivenlerden çıkarak üst geçit üstünde ilerleyen çocukları yumrukladığı görüldü. O anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
