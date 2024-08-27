Diyarbakır'da 24 Saat Esasına Göre Trafik Denetimleri Devam Ediyor
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından KGYS kameraları üzerinden yapılan denetimler 24 saat esasına göre devam ediyor. Merkezi ve ilçe yollarında trafik kazalarını önlemek amacıyla başlatılan denetimler, PTS-EDS Hız Koridorları ve KGYS kameralarıyla gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce KGYS kameraları üzerinden 24 saat esasına göre denetimler devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce merkezi ve ilçe yollarında trafik kazaları ve buna bağlı ölüm ve yaralanmaları önleme amacıyla; 25 Temmuz' da denetimlerine başlayan PTS-EDS Hız Koridorları ile çeşitli trafik kural ihlallerine yönelik ilimizin farklı noktalarında bulunan KGYS kameraları üzerinden 24 saat esasına göre denetimlerimiz devam ediyor. - DİYARBAKIR