Diyarbakır'da 21 müşteriden milyonlarca vurgun yapan kuyumcu yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da 21 müşteriden milyonlarca vurgun yapan kuyumcu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 21 müşteriden milyonlarca vurgun yapan kuyumcu yakalandı

Diyarbakır'da 21 müşteriyi mağdur edip milyonlarca lira ile kayıplara karışan kuyumcu, Diyarbakır ve Kocaeli Emniyetinin ortak operasyonu ile yakalandı.

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 21 müşteriyi mağdur edip milyonlarca lira ile kayıplara karışan kuyumcu, Diyarbakır ve Kocaeli Emniyetinin ortak operasyonu ile yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sur ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, müşterilerinin birikim amaçlı emanet olarak bıraktıkları altınlarını ve paraları alarak kuyumculuk faaliyetine son verip kaçması üzerine çalışma başlattığı belirtildi. Çalışmalar neticesinde şüphelilerin, 21 müşteriyi mağdur ettiği, 4 kilo 846 gram has altın, 10 adet Cumhuriyet altını, 90 bin 120 Amerikan doları ve 3 milyon 177 bin 750 lira ile kayıplara karıştığı kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren işyeri sahipleri H.T. ve S.T.'nin Diyarbakır'ı terk ederek İstanbul'a, akabinde Kocaeli'ne geçmesi üzerine Diyarbakır ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyon sonucunda 28 Mart 2022 tarihinde Kocaeli'nde yakaladı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, S.T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, H.T.'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Kuyumcu, Kocaeli, Sur, 3. Sayfa, Haberler

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